Entenda os impasses que podem comprometer os diálogos sobre a agenda climática na COP30

Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (5), o líder das pesquisas e projetos sobre clima e transição verde da Escola de Economia da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Daniel Vargas, afirma que que a agenda climática convive com três “dramas existenciais" que podem comprometer as discussões sobre as mudanças ambientais na COP30 (30ª Conferência da Organização das Nações Unidas) , que será sediada em Belém (PA), em novembro de 2025.



O economista aponta que o primeiro impasse é o uso das energias fósseis, principal motivo para a criação das conferências em 1992, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, houve um esforço para conter as emissões com tentativas de acordos, porém não ocorreram avanços significativos. O segundo é o financiamento: a base do acordo global são os compromissos nacionais de redução de emissões, mas a vasta maioria dos países condicionou o cumprimento das metas à obtenção de recursos externos. Como não houve financiamento, os objetivos não foram alcançados.



A terceira questão — que Vargas classifica como a mais decisiva para o Brasil — é a tentativa de redirecionar as discussões climáticas internacionais para um novo tema, colocando a agricultura como vilã.