Análise: ataque contra Netanyahu era esperado, a surpresa é que ‘um dos drones tenha chegado lá’

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (21), o pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, comentou a tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, ocorrida na manhã deste sábado (19) em Cesareia, no norte do país. Segundo Brustolin, o fato mais surpreendente foi que "um dos drones tenha chegado" à residência do líder israelense , mesmo com o país possuindo um dos mais avançados sistemas de defesa antiaérea do mundo.



Brustolin destacou que esse episódio é significativo, pois Israel tem eliminado líderes de grupos terroristas que ameaçam o país, como Hassan Nasrallah , do Hezbollah, Yahya Sinwar , líder do Hamas, e Ismail Raniyeh , morto no Irã. Ele acrescentou que "é esperado que o Hezbollah tente matar Netanyahu" como retaliação às mortes desses líderes.