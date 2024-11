Assista ao vídeo de Yahya Sinwar, líder do Hamas, momentos antes de ser morto por Israel

O IDF (Forças de Defesa de Israel) divulgou imagens do líder do grupo terrorista Hamas Yahya Sinwar momentos antes de ele ser morto pelo exército israelense.



O vídeo foi produzido por um drone, que encontrou Sinwar, considerado o idealizador do ataque à Israel em 7 de outubro de 2023, sentado em um sofá de uma prédio destruído, com roupas de guerra e o rosto coberto. O terrorista percebe que estava sendo filmado e atira um objeto no veículo aéreo, mas não consegue atingi-lo.



Yahya Sinwar, de 61 anos, foi assassinado em uma ação israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, na noite de quarta-feira (16). Ele era o homem mais procurado por Israel desde o ataque de 7 de outubro, que resultou em 1.200 mortos e 250 sequestrados.



Na manhã desta sexta-feira, o Hamas reconheceu a morte do líder, e Khalil al-Hayya, alto funcionário do Hamas, diz que a morte de Sinwar só fortalecerá o grupo. Al-Hayya afirmou ainda que “os prisioneiros não retornarão a Israel antes do fim da agressão a Gaza e da retirada de Gaza.”



Após a confirmação da morte por parte do Hamas, o grupo terrorista recebeu o apoio público do Irã e do Hezbollah.