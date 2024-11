Análise: centros de deportação nos Estados Unidos podem prejudicar estudantes estrangeiros de férias

Universidades dos Estados Unidos pedem que os estudantes estrangeiros, que estão de férias em outros países, retornem antes da posse do presidente eleito Donald Trump, devido às promessas de deportação em massa . Em entrevista ao Conexão Record News , nesta sexta-feira (29), Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais, diz que Trump já planeja a construção de centros de deportação de imigrantes, que podem dificultar os estudantes a reingressarem no país. “Lembra de alguma forma, só que em uma escala muito maior, aquilo que o governo de Javier Milei fez com estudantes brasileiros na Argentina”, completa.