Estado da Califórnia supera Japão e se torna a quarta maior economia do mundo

O Japão perdeu o posto de quarta maior economia do mundo para a Califórnia , nos Estados Unidos, após o PIB do estado americano alcançar US$ 4,1 trilhões em 2024. A quantia aparece em um levantamento preliminar do Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos, que lidera o ranking antes de China e Alemanha.



A economia da Califórnia corresponde a 14% do PIB nacional e é baseada no Vale do Silício, onde estão situadas empresas de tecnologias, e nos setores imobiliário e financeiro. Apesar do resultado positivo, o governador Gavin Newsom alertou sobre a ameaça do tarifaço de Donald Trump à economia local, diante do cenário de guerra comercial.