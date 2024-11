Análise: China busca mostrar ao mundo que está preocupada com a questão climática

A China procura mostrar ao mundo que está preocupada com a questão climática por meio da construção de alternativas para o desenvolvimento sustentável, afirma o economista Ricardo Buso, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo o especialista, o país reforça as parcerias políticas com o Brasil, que é protagonista no plano de transição energética mundial e um dos principais produtores alimentícios do planeta, sobretudo, para realizar uma cooperação entre esses temas.



O presidente Luís Inácio Lula da Silva e o governante chinês, Xi Jinping, se encontraram, nesta quarta-feira (20), no Palácio Alvorada, em Brasília para reforçar aliança entre os dois países e firmar 37 acordos.