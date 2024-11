'Brasil e China colocam a paz em primeiro lugar': Lula reforça parceria com Xi Jinping em encontro

“Estou confiante que a parceria entre China e Brasil firmada hoje excederá todas as expectativas e pavimentará uma nova etapa para esse relacionamento”, afirmou o presidente Luís Inácio Lula da Silva, em coletiva de imprensa realizada no Palácio Alvorada, nesta quarta-feira (20). O presidente se encontrou com o governante chinês Xi Jinping e disse que a parceria entre os dois países é antiga e continua sendo reforçada. “Essa visita reforça o pioneirismo e a ambição do nosso relacionamento, por isso, estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos”, declarou Lula.