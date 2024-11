Apoio dos EUA a Israel com Trump no poder será maior e incondicional, explica professor

“Apoio a Israel será maior, mais enfático e incondicional no governo Trump”, afirmou Paulo Velasco, professor de política internacional, em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (8). Segundo ele, o apoio ao exército israelense por parte dos americanos é algo suprapartidário, mas que com o fim do mandato de Joe Biden , que fez até mesmo críticas ao conflito no Oriente Médio, Donald Trump deve aumentar o envio de recursos para a região, o que fez em seu último governo. No entanto, Velasco diz que o republicano deve pressionar Benjamin Netanyahu para aceitar um acordo de cessar-fogo e acabar com a guerra.