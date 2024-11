'Todos somos derrotados de vez em quando', diz Biden em primeiro discurso após vitória de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , fez nesta quinta-feira (7) o primeiro discurso após a vitória de Donald Trump nas eleições de 2024. No pronunciamento, Biden afirmou que conversou com o ex-presidente, parabenizando-o pela vitória, e lamentou a derrota de Kamala Harris , candidata democrata e atual vice-presidente. “Desistir é imperdoável. Todos somos derrotados de vez em quando, mas o importante é levantarmos novamente”, afirmou. “Uma derrota não significa que fomos vencidos, apenas que perdemos uma batalha.” Ele também elogiou Harris. “Conduziu essa campanha com todo o seu coração”, declarou.



Biden encerrou o discurso afirmando que a transição de poder , marcada para o dia 20 de janeiro, será pacífica e aproveitou para agradecer à sua equipe de governo. “Não se esqueçam de tudo o que realizamos. Foi uma presidência histórica, não porque eu fui presidente, mas por todo o trabalho que fizemos juntos.”