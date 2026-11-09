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Banco Central aumenta projeção de inflação para 2027

Mudança de perspectiva ocorre após decisão do Copom de manter a Selic a 13,75% ao ano

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O mercado financeiro ajustou suas projeções para a taxa básica de juros e a inflação no Brasil após o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidir manter a Selic.

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