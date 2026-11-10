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BC divulga lista de empresas aptas a operar com ativos digitais

Iniciativa visa dar transparência e blindar setor de criptomoedas no mercado nacional

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O Banco Central disponibilizou uma lista pública com as instituições autorizadas a oferecer serviços relacionados a ativos digitais como criptomoedas.

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