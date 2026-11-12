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Brasil é líder na produção de carne, mas população consome menos

Em 2025, o país ficou na liderança mundial com produção de 12,4 milhões de toneladas

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O Brasil é o maior produtor mundial de carne bovina, mas o consumo interno da proteína está caindo.

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