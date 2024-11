Bunker encontrado por Israel era esconderijo de líder terrorista do Hezbollah que foi morto

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (22), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, comentou sobre a situação do Hezbollah após a descoberta do bunker no subsolo de um hospital em Beirute, no Líbano — o esconderijo era utilizado pelo líder do grupo terrorista Hassan Nasrallah, morto em setembro . Segundo Pasquarelli, o combate contra o Hezbollah é diferente do Hamas, isso porque, mesmo sendo um grupo terrorista, ainda possui ligações políticas com o governo do Líbano e é financiado pelo Irã, o que dificulta o combate direto.