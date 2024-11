Veja imagens do bunker do Hezbollah encontrado por Israel embaixo de hospital no Líbano No local, havia cerca de R$ 2 bilhões em dinheiro e ouro, guardados em um cofre

Jornal da Record News|Do R7 22/10/2024 - 10h25 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share