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Caixa Seguridade comunica acesso indevido a dados pessoais

Ataque cibernético teria ocorrido no dia 6 de novembro e não comprometeu informações bancárias

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Um ataque cibernético atingiu a Caixa Vida e Previdência, parte da Caixa Econômica Federal. O incidente ocorreu em 6 de novembro e foi comunicado nesta quinta-feira (12).

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