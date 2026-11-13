Caixa Seguridade comunica acesso indevido a dados pessoais

Um ataque cibernético atingiu a Caixa Vida e Previdência, parte da Caixa Econômica Federal. O incidente ocorreu em 6 de novembro e foi comunicado nesta quinta-feira (12).



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