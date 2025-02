Calor deve continuar no Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta-feira (20)

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), o meteorologista Guilherme Borges afirma que a onda de calor persistirá com intensidade nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e algumas partes do Sul até segunda-feira (24).



Borges também esclarece que as chuvas de verão, comuns no fim da tarde, tornam-se mais intensas com as ondas de calor. Ainda assim, mesmo com pequeno alívio na temperatura, a cidade de São Paulo permanece em alerta para novos temporais nos próximos dias.