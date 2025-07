Roubo de carga: seguradoras pagam quase R$ 1 bilhão em indenizações no primeiro trimestre de 2025

Seguradoras pagaram R$ 904 milhões em indenizações no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 46,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os furtos e roubos de cargas são apontados como as principais razões do aumento.



Apesar de acontecer em rodovias em todo o país, dados da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras) mostram que a região Sudeste tem as maiores indenizações pagas, com São Paulo chegando a R$ 62 milhões. 30% das indenizações foram referentes a roubo de carga, e 20%, a acidentes.