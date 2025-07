Turista belga é preso por contrabando de canetas emagrecedoras no Rio Grande do Norte

Um turista da Bélgica, foi preso por contrabando no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira (4), durante uma fiscalização de rotina a um ônibus na BR-101, na região de Goianinha, a 60 km da capital Natal. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam uma mala contendo medicamentos e eletrônicos, de origem estrangeira, sem notas fiscais.



A bagagem pertencia a um passageiro de nacionalidade belga, que vinha do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam mais de 120 canetas de insulina usadas em tratamentos estéticos, além de três aparelhos celulares. O passageiro foi detido e deverá responder pelo crime de contrabando.