Câmara dos EUA barra processo de impeachment do secretário de Defesa
Proposta será analisada por comissão; ele é acusado de conduzir guerra sem autorização
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiu barrar o processo de impeachment do Secretário de Guerra, Pete Hegseth.
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