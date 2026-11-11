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Câmara dos EUA barra processo de impeachment do secretário de Defesa

Proposta será analisada por comissão; ele é acusado de conduzir guerra sem autorização

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A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiu barrar o processo de impeachment do Secretário de Guerra, Pete Hegseth.

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