'Cenário é nebuloso': eleições americanas vão ser decididas voto a voto, diz professor

Pesquisas recentes indicam que a campanha de Donald Trump ganhou força nesta reta final: o ex-presidente estaria com dois pontos percentuais de vantagem sobre a rival, Kamala Harris , segundo o The Wall Street Journal. O pleito está marcado para o dia 5 de novembro. Em entrevista ao Conexão Record News , Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, classifica a situação como "nebulosa". “Não dá para nós cravarmos absolutamente nada”, disse o pesquisador.