Trump acusa Partido Trabalhista Britânico de intervir na eleição; Kamala o chama de 'desequilibrado'

A equipe de Donald Trump, candidato à presidência nas eleições dos Estados Unidos , acusou o Partido Trabalhista Britânico de interferir nas eleições. Trump alegou que os funcionários do partido do primeiro-ministro britânico, Kír Stármer, viajaram para os Estados Unidos para auxiliar candidatos democratas. O premiê britânico, por outro lado, afirmou que os funcionários que foram para os EUA eram voluntários e que a viagem foi por conta própria.



Já a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, disse que o adversário está cada vez mais "desequilibrado e instável". A queixa do republicano foi prestada à Comissão Eleitoral Federal nesta terça-feira (22), em Washington. Além disso, também houve pedido de investigação sobre “contribuições estrangeiras ilegais” — modo como a campanha republicana descreveu as infrações.