Comer chocolate pode melhorar desempenho no Enem; saiba como se preparar para prova

Às vésperas do segundo dia de Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) , neste domingo (10), Rafael Parente, PhD em educação e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, aconselhou os estudantes de como se preparar para o vestibular, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (7). Segundo ele, durante a semana que antecede o exame, é importante descansar o cérebro para consolidar o aprendizado . Para isso, ele recomenda passeios, meditação, músicas e livros. Já um dia antes do Enem, o educador sugere que o participante revise conteúdos que domine, para melhorar a autoestima e confiança. Além disso, é importante cuidar da alimentação, com comidas que fazem bem para o cérebro, como ômega-3, vitaminas do complexo B e chocolates com 70% de cacau.