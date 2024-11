Compra de votos de Elon Musk para Trump é ilegal nos EUA? Especialista explica

O bilionário Elon Musk começou a sortear R$ 5 milhões por dia entre os americanos que declararem apoio a Donald Trump . O foco de Musk é premiar moradores dos estados indecisos, onde não há uma preferência clara entre republicanos e democratas. Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (21), o pesquisador de Harvard, Vitelio Brustolin, explica se isso se caracteriza como ilegal nos EUA. “Por mais que os Estados Unidos tenham leis mais flexíveis para financiamento de campanha do que o Brasil, e menos intervenção estatal do que no Brasil, dificilmente a justiça dos Estados Unidos permitirá que isso continue. Mas, até lá, a ação do Musk já foi feita, a propaganda”, disse o especialista.