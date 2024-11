Elon Musk sorteia R$ 5 milhões por dia entre eleitores que declararem apoio a Donald Trump

O bilionário Elon Musk começou a sortear R$ 5 milhões por dia entre eleitores americanos que assinarem uma petição a favor do republicano Donald Trump . O magnata concorre à presidência dos Estados Unidos com a democrata Kamala Harris . No sábado (19) e no domingo (20), o sorteio beneficiou moradores da Pensilvânia. O pleito está marcado para o dia 5 de novembro .