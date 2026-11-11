Congresso prorroga medida provisória que proíbe bets no país
Medida provisória sobre apostas enfrenta análise do STF e decisão política
Com o recesso parlamentar interrompendo temporariamente o trabalho do Congresso Nacional, o prazo da medida provisória que visa proibir as bets terá vigência até março.
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