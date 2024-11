Coreia do Norte e Rússia: como essa aliança 'muda o jogo' dos conflitos internacionais

A parceria entre Rússia e Coreia do Norte ocorre, principalmente, devido às “sanções internacionais” impostas à primeira, como explicou Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, nesta quinta-feira (24), em entrevista ao Conexão Record News . Segundo ele, a Coreia do Norte se torna uma grande provedora de munições para a Rússia. O especialista afirmou que, como a Coreia do Norte anteriormente "só contava com o apoio chinês ", essa nova aliança com a Rússia “muda bastante o jogo” . Ele também expressou preocupação com a possibilidade de a China entrar no conflito para proteger a Coreia do Norte, caso seja necessário.