Corte de gastos: entenda por que o governo está demorando para tomar decisão

O impasse entre quais setores públicos devem receber reduções continua a atrasar o anúncio do corte de gastos pelo governo, disse o economista Ricardo Buso, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (11). Segundo o especialista, a demora de três semanas para sair a medida tem impactado o mercado, por isso, esse seria o momento ideal para resolver essa questão. “O mercado quer o corte de políticas menos eficientes, que venham com menos retorno, cortes nos gastos da máquina pública que sempre é muito inchada. Isso mina o controle discricionário do que o governo pode gastar por conta própria”, analisou o economista. Ricardo Buso ainda afirmou que para solução do impasse, todos os lados precisam ceder para continuar nos trilhos.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve retomar as conversas com a equipe econômica sobre as áreas afetadas pelo corte de gastos, nesta semana. A expectativa era que o pacote de medidas fosse divulgado pelo governo federal até a última sexta-feira (8).