'Discurso de Joe Biden foi feito para elogiá-lo', analisa especialista

Após o discurso de Joe Biden , nesta quinta-feira (7), o doutor em direito internacional Vladimir Feijó afirmou, em entrevista à RECORD NEWS, que “parece que foi algo montado para elogiá-lo”, já que muitas pessoas estavam o aplaudindo em diversos momentos de sua fala. Segundo Feijó, o atual presidente dos EUA não fez grandes declarações, apenas defendeu a imagem do partido democrata e pediu por uma transição de governo pacífica, com uma unidade nacional.



Foi o primeiro pronunciamento do atual presidente dos EUA após a vitória de Donald Trump nas eleições