Vitória expressiva de Trump indica falta de lideranças entre os democratas, diz cientista político

O cientista político Bruno Soller analisou o que a vitória do candidato republicano Donald Trump nas eleições americanas significa para o partido democrata. Desta forma, ele afirmou que Kamala Harris e Joe Biden demonstravam fraqueza durante o mandato do ex-presidente, principalmente considerando a imagem enferma de Biden. O partido democrata precisaria de nomes que dialoguem com o indivíduo americano médio e que demonstram valores e empoderamento sociais.