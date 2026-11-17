O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou nesta terça-feira (17) à Ásia para encontros com líderes do continente. Ele participou da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático) em Manila, nas Filipinas.



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