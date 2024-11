Eleições nos EUA: Trump foca classe média, e Kamala, afro-americanos

Um novo levantamento da revista The Economist indica que Donald Trump tem 54% das intenções de voto , enquanto Kamala Harris tem 45%. A pesquisa ainda aponta o ex-presidente como vencedor em cinco estados decisivos : Pensilvânia, Wisconsin, Georgia, Arizona e Carolina do Norte. Já Kamala venceria no Michigan e em Nevada.



Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (22), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande, fala sobre o foco da campanha dos candidatos nesta reta final. “Trump mira o eleitorado feminino, que é onde ele não tem apoio, e também o eleitorado da classe média e da classe baixa dos grandes centros urbanos. Já Kamala Harris está tentando trazer o voto do eleitor afro-americano, que não tem dado convicção de que vai votar nela.”