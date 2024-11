Falta de professores no Brasil esbarra na formação ineficaz desses profissionais, diz pesquisador

“Faltam pessoas que queiram se tornar professores”, diz Rafael Parente, PhD em educação e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (13). Segundo ele, as graduações não preparam o profissional para lidar com a realidade da sala de aula . “Pesquisas internacionais mostram que são bilhões de dólares gastos em todo o mundo com a formação de professores, mas a maior parte é jogada fora, porque essas formações não são efetivas”, complementa. De acordo com o Anuário da Educação Básica divulgado nesta terça-feira (12), um a cada três professores de escolas públicas não tem o preparo adequado para a disciplina que leciona.