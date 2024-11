Entenda o projeto de lei aprovado em SP que bane os celulares nas escolas

O projeto de lei que prevê a proibição do uso de celulares em escolas no estado de São Paulo foi aprovado por unanimidade na Alesp (Assembleia Legislativa Paulista) nesta terça-feira (12) e segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, a autora do projeto, a deputada estadual Marina Helou (Rede), explica que o objetivo é “colocar a segurança e a saúde mental dos nossos alunos em primeiro lugar”.



Segundo ela, o projeto foi desenvolvido em abril e possui apenas duas exceções — em caso de atividades pedagógicas conduzidas pelos próprios professores e em situações de utilização por parte de alunos com alguma deficiência. “A escola é uma parte muito importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças e, após pesquisas, percebemos que o aparelho celular estava atrapalhando esse processo”, afirma Marina.