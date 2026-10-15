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FMI alerta que IA pode afetar 40% dos empregos no mundo

Investimentos ajudam a manter crescimento da economia global em torno de 3%

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O FMI (Fundo Monetário Internacional) alertou que cerca de 40% dos empregos no mundo podem ser afetados pela inteligência artificial.

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