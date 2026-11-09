Fux suspende processos que liberavam operações de bets

O ministro Luiz Fux acatou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e suspendeu todos os processos que julgam a validade da Medida Provisória n. 1.394 de 2026, que proibiu as bets no país.



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