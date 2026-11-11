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Governo estuda projeto de ajuste fiscal para 2027

Junto ao Senado, a equipe econômica pretende reduzir até R$ 80 bilhões em gastos

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O governo federal está desenvolvendo medidas de ajuste fiscal para o próximo ano em colaboração com o Congresso.

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