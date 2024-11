'Há chance de um grande ataque de Israel ao Irã', afirma especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (24), Manuel Furriela, mestre em direito internacional, afirmou que Irã e Israel estavam apenas respondendo a ataques feitos reciprocamente. No entanto, segundo Furriela, as últimas ofensivas foram em uma escala e intensidade muito maiores, o que aumenta a chance de um grande ataque israelense ao Irã — país que financia grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah e Houthis . Além disso, ele diz que os EUA não vão ficar fora desse conflito, caso ele atinja uma escala ainda maior, mas que o país só entrará na guerra após as eleições.