Eleições nos EUA: Trump tem roda de conversa com latinos, e Kamala dá entrevistas a canais de TV

Nesta terça (22), Donald Trump cumpriu agenda na Carolina do Norte. Antes, o candidato republicano se reuniu com empresários latinos no próprio clube de golfe, na Flórida, e subiu o tom nas críticas à vice-presidente. Já Kamala Harris participou de entrevistas em dois canais de TV. A democrata tem dado espaço na campanha a temas como direito ao aborto e à liberdade reprodutiva das mulheres.