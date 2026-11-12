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Inflação desacelera e fecha o mês de outubro em 0,14%

Mesmo assim, o índice acumula alta de 4,63% em 12 meses, acima do limite de 4,5% da meta

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No Brasil, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conhecido como a inflação oficial, fechou o mês de outubro em 0,14%.

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