Logo R7.com
RecordPlus

MP que institui tributação seletiva é publicada e passa a valer em fevereiro

Alíquotas variam de 2,6% a 66,7% e incidem sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo federal publicou uma medida provisória que estabelece a taxação de produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente.




Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Meio ambiente
  • MP (Medida provisória)
  • Saúde
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.