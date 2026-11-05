MP que institui tributação seletiva é publicada e passa a valer em fevereiro Alíquotas variam de 2,6% a 66,7% e incidem sobre produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente

Conexão Record News|Do R7 05/11/2026 - 17h08 (Atualizado em 05/11/2026 - 17h08 ) X (Twitter)

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