'Não é certeza': entenda por que nem sempre o mercado financeiro acerta as projeções

Embora o Boletim Focus desta segunda-feira (20) tenha elevado a estimativa da inflação para 4,71% em 2024, Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, afirma que “nem sempre o mercado financeiro acerta tudo”. Em entrevista ao Conexão Record News , ele lembra que o relatório já “errou feio” na previsão do PIB (Produto Interno Bruto) , por exemplo — as primeiras pesquisas apontavam crescimento de cerca de 1,5%, mas no final está mais perto dos 3,5%. “O cenário muda e nem sempre dá para considerar o que valia para 11 meses atrás”, pondera.