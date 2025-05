Troca de moedas entre Brasil e China 'facilita transações e diminui custos', avalia economista

Os bancos centrais do Brasil e da China anunciaram acordo de troca de moedas. O objetivo é fornecer mais liquidez ao mercado financeiro em momentos de necessidade. Conforme resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional), o valor em aberto das operações não poderá ultrapassar R$ 157 bilhões, e elas terão validade de cinco anos.

Em entrevista aodesta terça-feira (13), o economista Miguel Daoud, analisa que a medida facilitará asentre os dois países, uma vez que há um grande fluxo de mercadoria. Com a medida, as negociações poderão ser feitas diretamente com real e yuan, facilitando as transações e reduzindo custos.