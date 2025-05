Lucro de R$ 35 bilhões da Petrobras passa por ‘valorização contábil’, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (13), o economista Miguel Daoud comenta o lucro da Petrobras no primeiro trimestre de 2025, que ultrapassa R$ 35 bilhões. O valor representa uma alta de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo desempenho, a companhia anunciou a distribuição de R$ 11,7 bilhões em dividendos aos acionistas. Segundo o economista, o lucro da estatal se dá por uma valorização do real.



“Como a Petrobras importa muito petróleo , que é o primeiro item da nossa balança comercial, quando você tem uma valorização do petróleo, contabilmente o balanço da Petrobras melhora”, explica Daoud. “A receita da Petrobras em reais aumentou. Quando você contabiliza isso, você acaba tendo o ganho contábil”, completa.