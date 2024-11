'Não é imediato': saiba o que é preciso para ter acesso às bombas de insulina pelo plano de saúde

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (19), Juliana Hasse, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, comenta como ter acesso às bombas de insulina pelo plano de saúde, após a determinação do Supremo Tribunal de Justiça . Atualmente, apenas 1% das pessoas com diabetes tem acesso ao equipamento. Embora a decisão beneficie pacientes diagnosticados com a doença, a medida não é imediata, segundo Hasse. “O laudo médico detalhado é crucial para entrar na justiça e garantir o direito”, afirma. No documento, Hasse informa que é importante indicar expressamente o uso, com benefícios, riscos e histórico do paciente.