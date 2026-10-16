Nordeste avança como polo de data centers no Brasil
Região tem grande oferta de energia renovável e demanda por processamento de dados
O Nordeste do Brasil está se tornando um importante centro para a instalação de data centers.
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