Nova pesquisa aponta empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump

Uma nova pesquisa publicada pelo instituto Reuters/Ipsos nesta terça-feira (29) revelou um empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump , a menos de uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos. O levantamento, que ouviu 950 eleitores registrados, mostra que a candidata democrata possui 44% das intenções de voto, um ponto percentual acima do ex-presidente republicano, que conta com 43%. No entanto, Trump apresenta vantagens significativas sobre Harris em temas que os eleitores consideram urgentes, como economia e desemprego.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador de Harvard, destacou que o cenário permanece “indefinido” devido ao sistema eleitoral dos Estados Unidos . “As pesquisas, geralmente, não retratam a realidade. Primeiro, porque o voto é facultativo, já no Brasil é obrigatório. Segundo, porque, no Brasil, vence quem recebe mais votos, enquanto nos Estados Unidos nem sempre é assim”, explicou o especialista.