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Novos impostos podem incidir sobre renda com aluguéis

Fatores como enquadramento de locadores, número de imóveis e receita arrecadada podem influenciar

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A reforma tributária pode afetar quem vive de renda do mercado de aluguel. Além do imposto de renda, as novas contribuições também podem ser cobradas por alguns fatores, como receita anual acima de R$ 240 mil e proprietário com mais de três imóveis.

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