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Preço do tomate dispara e atinge alta de quase 89,76% no ano

Em outubro, alta foi de 19,57% na comparação com mês de setembro

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O preço do tomate registrou um aumento significativo em outubro, subindo quase 90% no acumulado anual.

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