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Presidente do Paraguai não comparece a julgamento de impeachment

Advogados de Santiago Peña devem representá-lo durante sessão no Senado

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, não deve comparecer ao julgamento de impeachment nesta sexta-feira (6), após renunciar ao cargo devido à quebra do banco Ueno.

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