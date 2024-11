'Putin trata a Ucrânia como grande fantoche dos Estados Unidos', afirma especialista

Desde o início da guerra, Vladimir Putin trata a Ucrânia como um “grande fantoche dos Estados Unidos, ou seja, mais uma peça do tabuleiro”, afirma Giovana Branco, especialista em política russa, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (21). Ela analisa que com Donald Trump no poder da Casa Branca as negociações “ficarão mais fáceis para o lado russo”, devido à proximidade pessoal dos líderes. Outra questão é que o magnata “não parece dar relevância” aos interesses ucranianos. Assim, Trump pode conseguir um “congelamento do conflito, ainda que não seja uma resolução que ambas as partes saiam satisfeitas”.